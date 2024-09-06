إمام عاشور يقترب من اللحاق بمباراة جورماهيا الكينى

اقترب لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إمام عاشور، من التماثل للشفاء، واللحاق بمباراة جورماهيا الكينى، والتى ستقام يوم 15 سبتمبر الجارى، بعد خروج عاشور من معسكر منتخب مصر مساء يوم “الأربعاء” الماضى بسبب شكواه من آلام فى الركبة.

وكان لاعب منتخب مصر وخط وسط النادى الأهلى إمام عاشور، قد اشتكى من آلام فى الركبة فى بداية مران يوم “الأربعاء” الماضى، ليفضل الجهاز الفنى بالتنسيق مع الجهاز الطبى لمنتخب “الفراعنة”، بقيادة دكتور محمد أبو العلا إراحة اللاعب وإعفاءه من المعسكر حتى لا تتفاقم إصابته.