من جديد.. جوزيه جوميز فى حيرة بسبب حراسة المرمى فى الزمالك

بسبب تألق حراس الزمالك فى القلعة البيضاء، وجد المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، نفسه فى حيرة مجددا بعد تألق الثلاثى محمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الشناوى، وظهورهم بشكل جيد فى التدريبات وخاصة فى معسكر الفريق المقام حالياً فى الإسكندرية.

ولم يستقر جوميز على حارس الزمالك الأساسى فى الموسم الجديد، خاصة أنه يؤمن بضرورة منح الفرصة كاملة للحراس الثلاثة، وذلك قبل اختيار الأحق فيهم بحماية عرين القلعة البيضاء، وإن كانت المنافسة تنحصر أكثر بين الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى.

وكان الزمالك قد أعلن تجديد عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق لمدة 3 مواسم جديدة بعد فاصل من المفاوضات بين الطرفين، وموافقة الحارس على شروط الزمالك لاتمام صفقة تجديد عقده.

وفى نفس السياق ومنذ فترة، أعلنت إدارة الزمالك تجديد عقد محمد صبحى حارس الفريق ليسدل الستار على أزمة حراس المرمى فى الزمالك، والتى كانت تقلق الجهاز الفنى وإدارة النادى خاصة أن الثنائى عواد وصبحى، قد أنتهى عقديهما مع نهاية الموسم الماضى.