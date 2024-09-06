اليوم.. منتخب “الفراعنة” أمام كاب فيردى فى ضربة البداية بتصفيات أمم أفريقيا

فى تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم “الجمعة”، وعلى ملعب استاد القاهرة الدولى، يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن، نظيره منتخب كاب فيردى فى أولى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم بالمغرب 2025.

ويذكر أن مجموعة منتخب مصر فى تصفيات الأمم الإفريقية، المغرب 2025، تضم كلا من: “الرأس الأخضر – موريتانيا – بوتسوانا”، حيث يلاقى فى هذه الجولة منتخبا مصر والرأس الأخضر، فيما يلتقى منتخب موريتانيا مع بوتسوانا، على أن يلتقى منتخب “الفراعنة” فى الجولة الثانية يوم “الثلاثاء” المقبل، نظيره منتخب بوتسوانا.

ومباراة اليوم لها أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، حيث أنها تمثل بداية مشوار طويل فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية وبالتالى فإن الضغوط ستكون كبيرة على حسام حسن، الذى يسعى لتحقيق الفوز من أجل طمأنة الجماهير، وبدء التصفيات بطريقة مثالية.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطنى مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: “محمد الشناوى، ورباعى الدفاع: محمد هانى ورامى ربيعة وأحمد حجازى ومحمد حمدي، والوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، والهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” ومحمد صلاح ومصطفى محمد”.