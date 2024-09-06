أول ظهور ليحيى عطية الله وعمر الساعى بقميص الأهلى اليوم فى ودية دجلة

يستعد ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، المغربى يحيى عطية الله، وعمر الساعى، لتسجيل الظهور الأول بالقميص الأحمر فى ودية وادى دجلة اليوم “الجمعة”، وذلك بعد انتظامهما فى التدريبات الجماعية للمارد الاحمر عقب التعاقد معهما منذ أيام قليلة استعداداً للموسم الجديد.

ويبدأ فريق النادى الاهلى بقيادة المدير الفنى، السويسري مارسيل كولر ، مساء اليوم “الجمعة”، أولى مبارياته الودية أمام وادى دجلة باستاد مختار التتش، ضمن برنامج الإعداد الذى وضعه الجهاز الفنى، استعدادًا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.