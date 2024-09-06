قبل مباراة مصر وكاب فيردى.. الجزيرة الإماراتى يدعم الننى

دعم نادي الجزيرة الإماراتى لاعبه محمد الننى، وذلك قبل مشاركته مع منتخب مصر فى مباراة كاب فيردى ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ونشر نادى الجزيرة الإماراتى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «إكس»، صورة لنجمه محمد الننى بقميص منتخب مصر، معلقا عليها: “كل التوفيق للاعبنا محمد الننى مع منتخب مصر، فى مباراة اليوم أمام كاب فيردى فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية”.

ويستضيف منتخب مصر نظيره منتخب كاب فيردى، مساء اليوم “الجمعة”، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى بداية مشوار منتخب “الفراعنة” فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، والتى تقام فى المغرب.