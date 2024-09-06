.. وليفربول يحفز محمد صلاح قبل مواجهة كاب فيردى: الملك يستعد

اعلن نادى ليفربول الإنجليزى اهتمامه البالغ، باستعداد نجمه محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر فى مباراة كاب فيردى فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

ونشر الحساب الرسمى لفريق ليفربول باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعى «إكس» صورا من استعداد صلاح مع منتخب مصر للمشاركة فى مباراة كاب فيردى، معلقا عليها: “الملك يستعد”.

ويذكر أن محمد صلاح يواصل تألقه مع فريقه ليفربول فى الموسم الحالى بالدورى الإنجليزى، وسجل 3 أهداف في أول 3 مباريات بالموسم بمعدل هدف فى كل مباراة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره كاب فيردي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 في المغرب.