“سويلم”  :  ضرورة التدريب علي التطهير السليم للترع ومنع التطهير الجائر

فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات. قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الجمعة الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٤ بزيارة لمحافظة الشرقية لتفقد حالة الترع بنطاق المحافظة .

وخلال الزيارة تفقد الدكتور سويلم حالة المياه بترعة الشيخ حامد بمركز ابو حماد ، وترعة شرويدة بمركز الزقازيق ، وتفقد الاراضى الزراعية المنزرعة بالأرز المتحمل للجفاف .

وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة مراعاة الإجراءات اللازمة لتطهير الترع بدون التأثير على الجسور ، مع أهمية التدريب علي أداء التطهير السليم للترع ومنع التطهير الجائر ومحاسبة من يقوم بالتطهير الجائر بعد تلقى التدريب والتوعية اللازمين، مع التأكيد علي تطهير الترع ذات عرض القاع الكبير بإستخدام الصنادل والحفارات المناسبة .

وفيما يخص تطهير احد المساقى الخصوصية على طريق طلحه وميت ابو علي .. فقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة قيام المنتفعين بالتعاون مع روابط مستخدمى المياه بالمنطقة لتطهير المسقى على أن يتم التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فى هذا الشأن من خلال الروابط وتفعيل دورها المنوطة به .

كما وجه بإتخاذ اللازم نحو إزالة كافة المخالفات والتعديات على مصرف بلاد العايد مع أخذ عينات من مياه المصرف لتحليلها .

وفى ضوء شكوى احد المزارعين من إرتفاع منسوب المياه الأرضية بأرضه الزراعية .. فقد وجه الدكتور سويلم بسرعة دراسة موقف شبكة الصرف المغطي بالمنطقة وصيانتها بشكل عاجل .

واستجابة لشكوى احد المواطنين .. فقد وجه الدكتور سويلم بدراسة حالة كوبري ترعة النظامية ومراجعة القطاع المائى أسفل الكوبرى .

كما استجاب الدكتور سويلم لرغبة أحد المزراعين بتفقد موقع الكوبري الواقع بعزبة الشيخ حامد علي ترعة الشيخ حامد موجها بسرعة إتمام الإصلاحات والترميمات اللازمة .

وخلال الزيارة .. عقد الدكتور سويلم لقاءا مع أعضاء روابط مستخدمى المياه بالمنطقة ، حيث أكد الدكتور سويلم على الدور الهام للروابط فى تحسين عملية إدارة المياه على كل ترعة وأهمية مساهمة الروابط فى عملية الإدارة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري ، بالتزامن مع دور الوزارة فى تعريف المزارعين بخبرات التعامل مع الري بالتنقيط ، وتنظيم ندوات وحقول إرشادية يقوم خلالها المزارعين أنفسهم بعرض تجاربهم الناجحة فى التحول للرى الحديث على غيرهم من المزارعين ، فى الوقت الذى تقوم فيه الوزارة بالتركيز علي تنفيذ عدد من المناطق التجريبية للرى الحديث لقياس تأثير الرى الحديث على ترشيد المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل الاسمدة واستهلاك الطاقة .

وفى ضوء ما أثاره الاهالى من رغبة البعض فى التحول للرى الحديث فى زمام ٤٠ فدان ، فقد وجه الدكتور سويلم لاجهزة الوزارة بدعم المزارعين الراغبين في تنفيذ هذا التحول لتشجيعهم وحث المزارعين علي تطبيق الري الحديث باراضيهم بعد توعيتهم بالعوائد الإيجابية لهذا التحول .