موافقة أمنية للأهلى بحضور 30 ألف مشجع فى مباراة جورماهيا الكينى

تلقى النادى الاهلى موافقة من الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراته المقبلة أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقيا، والتى ستُقام فى تمام السابعة مساء يوم «السبت» المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن إياب دور الـ«32» لدورى أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز كبير على جورماهيا الكينى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطنى.

وتحمل الأراضى الكينية تحديدًا، بشرى خير للأهلى عندما يفتتح عليها مشواره فى دوري أبطال أفريقيا، حيث ينجح في حصد لقب المسابقة بالنهاية، وكانت البداية عام 2006، حين افتتح الأهلى مشواره فى دوري الأبطال بمواجهة توسكر الكينى ليفوز عليه ذهابا 2-0 وإيابا 3-0، ثم فاز باللقب فى النهاية على حساب الصفاقسى التونسى.

وتكرر الأمر نفسه عام 2013 حين واجه الأهلى توسكر أيضا فى دور الـ32، ليفوز عليه ذهابا 2-1 وإيابا 2-0، وفاز باللقب أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى.