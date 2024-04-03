رسميًا.. تدشين اتحاد شباب المصريين بالخارج بمشاركة وزير الرياضة ونواب البرلمان

شهدت احتفالية تدشين اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة النائب محمود حسين زئيف لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، مشاركة واسعة من اعضاء الحكومة ونواب البرلمان، حيث شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان.

وقال وزير الشباب خلال الحفل الذي نظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين؛ إن الوزارة حريصة علي دعم الاتحاد خاصة أن القيادة السياسية تعطي اهتماما خاصا لربط أبناء مصر بالخارج بالوطن.

مؤكدًا أن فكرة تأسيس اتحاد شباب المصريين يحقق هدف مهم من خلال الربط بين الوطن الام والمصريين بالخارج وهو ما سيتم تفعيله من خلال مجلس إدارة الاتحاد بوضع تصورات ورؤية لإتاحة المشروعات التي تجذب ابناءنا بالخارج.

وأشار إلى أن اتحاد الشباب أحد الاذرع التي تعتمد عليها الوزراة لتحقيق مصالح أبناء مصر لافتا إلي أن تدشين الاتحاد سميا يأتي مع مناسبة سعيدة وايام مبروكة لا سيما أنه جاء مع تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة، فضلًا عن أيام العشر الأواخر في رمضان، مؤكدًا أن ما شاهده الجميع في العاصمة الإدارية من منشآت ومبني البرلمان أمر مبهر للجميع.

وبعث الدكتور محمود حسين رئيس الاتحاد برقية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة تنصيبه رئيسا لمصر لفترة ثالثة، وهو ما يأتي استكمالا لتلك الإنجازات العملاقة التى حدثت فى عهد الرئيس السيسى فى الفتره الماضية، وليستكمل ما بدأه من مشروعات عملاقة، مشيدًا بالطفرة التي حدثت في مصر وهو ما يعكس اهتمام الرئيس بكل فئات الشعب ومنهم الشباب والمصريين فى الخارج.

وأوضح “حسين”؛ أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقود سفينة الوطن وسط أمواج عاتية وظروف لم تشهدها مصر عبر العصور، مؤكدًا أن القيادة السياسية أعطت اهتماما غير مسبوق للمصريين الخارج ومنحتهم امتيازات لم تحدث في عهد أي رئيس سابق.

وأشار إلى أن الحكومة بلورت توجيهات القيادة السياسة واهتمامها بالمصريين بالخارج إلى واقع ملموس، منها مبادرات مشروعات بيت الوطن وسيارة لكل مغترب وغيرها من المبادرات، وهو يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كل للدعم اللازم لأبنائنا في الخارج.

وأشاد النائب بجهود الجاليات المصرية وأعضاء اتحاد المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر حيث حرصوا علي الوقوف خلف القيادة السياسية والمشاركة بقوة في الانتخابات في صورة عكس شكل حضاري عن الدولة المصرية.

كما أشاد بجهود وزارة الشباب في دعم الاتحاد وحرص الوزير الدكتور أشرف صبحي علي تقديم كافة الدعم وتقديم التيسيرات اللازمة من أجل أن يقوم الاتحاد بواجباته منوها إلى النجاح المتميز فى ادارة الانتخابات الرئاسية لأعضاء الاتحاد بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة والجهات المعنية، وحشد أبناء مصر فى الخارج لذلك، وأن الفترة القادمة ستشهد نشاطا غير عاديا للاتحاد وأنشطة فى الدول التى يعيش فيها المصريين خارج الوطن.

من جانبه قال الإعلامي علاء خليل إن الاتحاد سيفعل نشاطه بتوقيع بروتوكولات عمل مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج وجميع الوزارت المعنيه بالمصريين في الخارج والجهات المعنيه لتحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد، والتي تتضمن ربط الشباب بالوطن الأم من خلال فاعليات وأنشطة مختلفة وتشجيع الشباب المصرى خارج الوطن بأخذ دورهم في الدفاع عن مصر بلغات تلك البلاد التي يقيمون بها.