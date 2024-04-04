التعادل الإيجابي يحسم لقاء سيراميكا كليوباترا وزد إف سى في “دورىNile”

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة سيراميكا كليوباترا وزد، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

شهدت المباراة ندية وحماس بين الفريقين وتعدد الفرص والهجمات الخطرة على كلا المرميين، ونجح صديق أوجولا في وضع سيراميكا كليوباترا في المقدمة عندما سجل هدفا في الدقيقة 38 من تمريرة رائعة تلقاها في منطقة الجزاء ليطلق صاروخية لم يستطع حارس مرمى التصدي لها.

وأدرك زد التعادل سريعا في الدقيقة 46 عن طريق عبد الرحمن البانوبي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى الزاوية اليسرى داخل الشباك معلنة عن هدف التعادل لزد.

وشهدت الدقيقة 69 إهدار زد لركلة جزاء تولى مصطفى زيكو تسديدها، لكن الكرة ارتطمت في العارضة لخارج الملعب، لتضيع فرصة التقدم بالهدف الثاني لفريق زد.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة فرصا خطرة لكلا الفريقين، على أمل أن يخطف كل فريق نقاط المباراة الثلاث، لكن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذا التعادل يرفع زد رصيده للنقطة 24 في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 22 في المركز السابع.