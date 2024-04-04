المقاولون يفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف فى «دورىNile»

تمكن فريق المقاولون العرب من تحقيق الفوز الأول بمسابقة الدوري تحت قيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، بعدما تغلب على الجونة في الجولة 17، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم «الأربعاء»، على استاد خالد بشارة بالغردقة.

تقدم المقاولون العرب في الشوط الأول بهدف لمهاجمه محمد سالم في الدقيقة 20، ثم تعادل حسام غانم للجونة في الدقيقة 31، قبل أن يعود محمد سالم ويسجل الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة يتقدم المقاولون العرب إلى المركز الـ 16 في جدول الدوري بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما يتوقف رصيد الجونة عند النقطة 22 في المركز السابع.

في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، نجح مهاجم المقاولون العرب محمد سالم، في تسجيل هدف التقدم لفريقه بعد رأسية مميزة خلال متابعته لكرة زميله أحمد الشيمي.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 48 معلناً تعادل الفريقين بهدف لمثله.

وفي الدقيقة 64، نجح مهاجم المقاولون العرب محمد سالم، فى احراز هدف التقدم لفريقه من رأسية مميزة، بعد متابعته لكرة عرضية من زميله بالفريق محمود الشبراوي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لـ أحمد حسام لاعب الجونة في الدقيقة 74 بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة في الدقيقة 97 معلناً فوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.