التموين تتعاقد على استيراد 250 ألف طن سكر خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 250 ألف طن سكر خام مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها سركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) وصول شهر مايو ويوليو وأغسطس 2024.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر وقيام مجلس الوزراء بالتوجيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بسرعة تدبير فجوة السكر.

وتواصل الوزارة إنتاج السكر من قصب السكر وكذلك إنتاج السكر من جانب شركات بنجر السكر.