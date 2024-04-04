الليلة.. 3 مواجهات قوية فى الجولة الـ17 من «دورى NILE»

عشاق ومتابعى الدوري المصرى«دورى NILE»، على موعد فى تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة اليوم «الخميس»، مع إقامة ثلاثة مباريات قوية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة، حيث يلتقي المصري مع الاتحاد السكندري، فينما يواجه البنك الأهلي نظيره الداخلية، ويلاقى فريق فاركو نظيره فريق إنبي.

المصرى البورسعيدى يتحدى زعيم الثغر

أول لقاءات اليوم، حيث يلتقي فريق المصري البورسعيدي، نظيره الاتحاد السكندري، فى الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم «الخميس»، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وهو لقاء غالبًا ما يأتى مثيرًا.

ويأتى فريق المصرى فى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.

ووصل الاتحاد السكندرى إلى المربع الذهبى، بعد تعادله مع مودرن فيوتشر سلبيا فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فاركو يواجه إنبى

يواجه فريق إنبى ضيفه فاركو، الذى يسعى للابتعاد عن منطقة الهبوط فى الدورى المصرى، حيث يلتقى الفريقان على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، فى العاشرة من مساء اليوم «الخميس»، فى الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويأتى فريق إنبى فى المركز الثانى من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة عن المصرى المتصدر، فيما يأتى فريق فاركو فى المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة فقط داخل دائرة الخطر المهددة بالهبوط.

طالب مسئولو نادى إنبى لاعبى الفريق الكروى الأول عدم الاهتمام بأية عروض تخص الرحيل عن إنبى فى الميركاتو الصيفى وطى هذا الملف لحين انتهاء منافسات الموسم 2023-2024، والتركيز فقط على وضع الفريق فى مكانة أفضل.

ويأتى موقف إدارة إنبى حفاظا على تركيز اللاعبين فى مباريات إنبى المرتقبة فى بطولة الدورى الممتاز أملا فى استعادة النتائج الإيجابية والحفاظ على مكانا له فى دائرة سداسى المقدمة فى جدول الترتيب.

وقالت تقارير أن الأهلى يسعى للتعاقد مع وليد فرج لاعب فاركو خلال الفترة المقبلة بناء على ترشيح من عمرو جمال نجم الأحمر السابق، موضحة أن المسئولين بالأهلى طلبوا من الكابتن هانى رمزى بإعداد تقرير مفصل عن وليد فرج لاعب فريق فاركو فى آخر 3 سنوات.

البنك الأهلى فى مواجهة كمين الداخلية

يلتقى فريق البنك الأهلي بنظيره فريق الداخلية، على استاد القاهرة الدولي فى العاشرة من مساء اليوم «الخميس»، فى الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويأتى البنك الأهلى فى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

وكان مسئولو البنك الأهلى قد رفضوا رحيل المدير الفني للفريق طارق مصطفي، الي الدوري المغربي بعد تلقيه عروضا شفهية من بعض الأندية لعودته الي الدوري المغربي أبرزها الوداد البيضاوي، في ظل المشروع الذي يتبناه المدير الفني ببناء جيل قوي ينافس علي البطولات الموسم المقبل.

وكان طارق مصطفي، قد تولى تدريب البنك الأهلي عقب اقالة اليوناني بابا فاسيليو ونجح في انتشاله من منطقة الهبوط الي المنطقة الدافئة في جدول الدوري كما نجح في الفوز علي الأهلي في اخر مباريات الفريق بنتيجة 4/3 .

فيما استعد فريق الداخلية لمواجهة اليوم بلقاء ودي مع طلائع الجيش، اختبر فيه الجهاز الفني جاهزية اللاعبين بعد فترة توقف تجاوزت الأسبوعين، حيث يسعى لتصحيح المسار والابتعاد عن مناطق الخطر بجدول الترتيب.