التموين :توافر السلع الغذائية وكعك العيد بتخفيضات تصل إلى ٢٥٪

وجة الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة المنتجات الخاصة بعيد الفطر باسعار مناسبة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتى ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة وذلك تيسيرا على المواطنين

ووجه الوزير بزيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم طوال شهر رمضان ،واستعدادا لعيد الفطر المبارك حيث يزداد معدلات الاستهلاك قائلا : “جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة تكفى لعدد أشهر مقبلة

وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضه للصناعات الغذائية وأفاد التقرير: أن المجمعات الإستهلاكية تفتح أبوابها يومياً أمام المواطنين من الصباح لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية بالإضافة إلى صرفها السلع التموينيه المقررة على بطاقة الدعم من جانب المنافذ التموينية

و قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة ان هناك حملات مكثفة مع الطب البيطرى والصحة لسحب عينات من كافة السلع الاساسية للتاكد من صلاحيتها .

وخلال جولة تفقدية للمركز الاعلامى بوزارة التموين على إحدى المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة تم رصد تدوين الاسعار على السلع

قبل وبعد التخفيض ،فيصل سعر زحاجة الزيت خليط ٧٠٠جرام ٦٠ جنية بد لا من ٧٥جنية ، الدقيق يباع ب 28,5 بدلا من 30 جنيها ،وعلبة سمن كريستال ١٣٥جنية بدا من ١٨٥جنية، و أرز هندى الكيلو ٢٥ بدلا من ٣٠جنية

واشار محمود الخياط رئيس القطاع التجارى بالشركة المصرية لتجارة الجملة أن السكر مطروح بكميات كبيرة بجميع منافذ الشركة بسعر ٢٧ جنية بالإضافة لتواجد كعك العيد ومنتجات الكعك والبتى فور والبسكويت بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

ووفرت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، برئاسة اللواء على أشرف عبدالمجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، حيث تم طرح علبة بسكويت نشادر بسعر ١٤٠جنيهًا، وكعك سادة بسعر 150 جنيهًا، وكعك ملبن بسعر 140 جنيهًا، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات وغريبة سادة بـ160 جنيهًا للكيلو، وغريبة لوز بـ200 جنيه، وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيهًا، وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيه، وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه، وكوكيز بسعر 170 جنيهًا.

كما طرحت الوزارة علبة كعك سادة بسعر١٥٠ جنية جنيه وعلبة “كرتون” وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيه، وطرح علبة “كرتون” 3 كيلو بسعر 480جنيه، وعلبه 4 كيلو بسعر 650 جنيه، وعلبه 5 كيلو بسعر 810