وزير العمل: 820 مركز تدريب خاص سَجلتْ بياناتها ضمن مشروع “مهني 2030”

أعلن وزير العمل حسن شحاتة عن تسجيل 820 مركز تدريب مهني خاص-حتى الأن- بياناتها على المنصة الإلكترونية لمشروع “مهني 2030″،” https://mehany.manpower.gov.eg/ “،والذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير 2024 الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،والذي تستهدف من خلاله تدريب مليون مُتدرب كل عام ،على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،وإستهداف العمل مع كافة مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية ،وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعها ،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتنمية مهارات الشباب وربط التدريب بإحتياجات سوق العمل..وقال “الوزير” في بيان صحفي اليوم الخميس ،أن هذه الأعداد قامت بتسجيل بياناتها بالفعل ،وهناك لجنة مُختصة تتابع ،وتقوم بعمليات مُعاينة للمقرات،وتبحث كافة المُستندات المطلوبة للإنضمام إلى “مشروع مهني 2030” ،وأن هناك عدد كبير من الرُخص الدائمة والمؤقتة تم تسليمها للمراكز التي تقدمت بكافة الأوراق المطلوبة ،حتى الأن ..

وبحسب بيان صحفي فإن لمشروع “مهني 2030″ 7 أهداف هي :”1” – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137 ، 138″ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.”2″ – الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..”3″- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..”4″ – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..”5” – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب “..”6″ – يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام ذات مهارة عالية..”7” – اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.