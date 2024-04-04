رادار الأهلى يرصد المغربى يحيى عطية الله بديلًا مُحتملًا لــ على معلول

كشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى يواصل البحث عن بديل للظهير الأيسر للفريق، التونسى على معلول، ويضع اهتمامه على التعاقد مع أحد لاعبى المنتخب المغربى خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أصبح استمرار التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، فى صفوف القلعة الحمراء الموسم المقبل محل شك، فى ظل اهتمام أكثر من نادٍ خليجي بالتعاقد معه، مستغلا انتهاء تعاقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الحالى، وعدم تجديد عقده حتى الآن، حيث يرغب فى ضم اللاعب في صفقة انتقال حر دون تكاليف أى مبالغ إضافية لشراء عقده من ناديه.

وذكرت تقارير إعلامية رياضة، أن الأهلى لديه رغبة في التعاقد مع لاعب سوتشي الروسي يحيى عطية الله، بداية من الموسم الجديد باعتبار أن لجنة التخطيط في النادي تعرف اللاعب جيدا، خاصة أنه سبق للأهلى أن أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب المغربي من قبل.

وشددت التقارير، أن عطية الله لا يمانع فى الرحيل عن الدورى الروسى الصيف المقبل، بعد أن أصبح الفريق الذى يلعب فى صفوفه، مهددا بالهبوط، حيث يقبع فى المركز الأخير في الدوري.

وأكد التقرير أن مسئولى الأهلى من المتوقع أن يفتحوا خطوط اتصال مع عطية الله خلال الأيام القادمة.

فيما تلقى اللاعب علي معلول أكثر من عرض خليجي الفترة الماضية، أبرزها التعاون السعودي، الذي يرغب فى ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر، ومنحه راتباً أعلى مما يحصل عليه فى الأهلي، حيث أجل اللاعب البت فى تلك العروض لحين معرفة الموقف النهائى من مسئولى الأهلى في تجديد عقده، أو الاكتفاء بالفترة التي قضاها فى صفوف القلعة الحمراء، لاسيما مع ارتفاع قيمة عقد اللاعب بعد ارتفاع سعر الدولار.

ولم يفتح مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد علي معلول، حتى الآن رغم قرب انتهاء عقد اللاعب وأحقيته في التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالي، حيث سيتم فتح الملف بعد مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني “الجمعة”، المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يتم التفاوض على تجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد قابل للزيادة، مع إمكانية مفاتحته فى مسألة تخفيض عقده بسبب ارتفاع قيمة عقده.