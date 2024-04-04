مهمة سهلة للـ”الريدز” أمام شيفيلد يونايتد لاستعادة صدارة “البريميرليج”

يستضيف فريق ليفربول فى تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، مساء اليوم “الخميس”، شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، ضمن الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتأتي المباراة في ظل لعبة الكراسي الموسيقية التي تخوضها ثلاثة فرق تتصارع فيما بينها على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي ليفربول ومانشستر سيتي والأرسنال، مع تبقي تسع جولات فقط على ختام المسابقة.

وكان نادى الأرسنال، قد صعد إلى الصدارة بفوزه أمس “الأربعاء’، على لوتون تون بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن كل من مانشستر سيتي الذي فاز أمس أيضا على ستون فيلا بنتيجة 4-1، وليفربول الذي يلعب اليوم ضد شيفيلد.

وتبدو مهمة ليفربول سهلة على الورق لتجاوز شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب مع 15 نقطة، لاستعادة مكانه في صدارة الدوري الإنجليزي.

ويسعى نجم نادي ليفربول محمد صلاح، فى لقاء الليلة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، لإنعاش حظوظه في الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته.

ويأتى صلاح حاليا فى المركز الثاني لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، وبفارق هدفين لصالح مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، الذى يتصدر ترتيب الهدافين والفائز بجائزة هداف “البريميرليج” في الموسم الماضي.