بن شيخة: سنقاتل للتأهل أمام الأهلي ولم نأت لتوديع دوري الأبطال

أعلن المدير الفني لفريق سيمبا التنزانى، الجزائري عبد الحق بن شيخة، التحدي أمام النادي الأهلي قبل مباراة الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على أن فريقه لم يأت إلى مصر من أجل الخسارة والخروج من البطولة دون قتال.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره فريق سيمبا التنزانى، في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فى مباراة الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادى الأهلى قد حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، التي جمعت الفريقين مساء “الجمعة” الماضية، ليدخل مباراة الغد بأفضلية الفوز خارج الديار، ويكفيه الفوز أو التعادل من أجل التأهل للدور نصف النهائي.

وقال عبد الحق بن شيخة في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفى، الذي يسبق المباراة: «سندخل مباراة العودة غدًا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بهدف القتال للحصول على نتيجة إيجابية والتأهل لنصف النهائي».

وأضاف بن شيخة: «الأهلي يمتلك قدرات كبيرة وتاريخ كبير في هذه البطولة ولكننا ما زلنا غير خائفين وسنلعب بطريقتنا ​​العادية وسنحاول تقديم الكرة التي اعتدنا عليها».

وتابع: «أتينا إلى مصر للمنافسة ونعلم أن المباراة ستكون صعبة لكنني طلبت من اللاعبين استغلال كل فرصة تتاح لهم لضمان تسجيل الأهداف».

وأختتم بن شيخة تصريحاته، قائلًا: «لم نأتي لنخسر هنا في مصر، لو علمنا أننا نقترب من الخروج لم نكن لنأتي على الإطلاق، لقد جئنا للمنافسة ولسنا خائفين من أي شيء.. ستكون مباراة صعبة لكننا مستعدون لمواجهتهم».