” سويلم ” : تطوير المنظومة المائية أهم أهداف المرحلة وتدريب العاملين علي المهارات المطلوبة

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فعاليات ندوة “دور التدريب فى تحقيق إستراتيجية وزارة الموارد المائية والرى” والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بهدف استعراض رؤية تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة .

وعقب ذلك قام الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بعرض “الوضع الحالي لبعض مؤشرات الموارد البشرية بمصلحة الرى وهيئة الصرف وهيئة المساحة” و “لائحة التدريب – الجدارات – إحتياجات الموارد البشرية – قاعدة بيانات الموارد البشرية” .

و أكد الدكتور سويلم أن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حاليا تهدف للوصول الي “الجيل الثاني لمنظومة المياه والري” بإعتبارها من أهم أهداف المرحلة الحالية ، مع ضرورة الإستفادة من نتائج الأبحاث العلمية الحديثة في جميع قطاعات الوزارة بإعتبارها أحد ملامح المنظومة المطورة ، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات في جميع قطاعات الوزارة كشرط أساسي لتحقيق أهداف التطوير المنشود .

وأضاف الدكتور سويلم أنه تم وضع خطة شاملة لبناء القدرات وتدريب العاملين علي المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التطوير ، والتى تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة ، حيث يعد التدريب أحد أهم شروط الترقيات وإختيار القيادت .

وشدد على أهمية التدريب التحويلي كأداة هامة لسد العجز في بعض الوظائف وتقليل التكدس في وظائف اخري ، مشيرا إلى أن التدريب لن يقتصر علي أحد ولكنه متاح للجميع ، كما أن هناك حد ادني من التدريب مطلوب سنويا من جميع العاملين بالوزارة ، كما ان البرامج التدريبية الجديدة تشتمل علي المهارات الأساسية التى لابد أن يمتلكها الجميع مثل اللغة والتواصل والعمل الجماعي وغيرهم من المهارات ، بالاضافة للبرامج التدريبية الفنية المتخصصة والتى تهدف لمواجهة أي قصور فني مثل التطهير الجائر وتطبيق الدليل الإرشادي لتأهيل الترع وغيرهم .

وأشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنمية إدارات الموارد البشرية بالمفهوم الحديث وطبقا للمعايير الدولية بديلا عن المفهوم القديم لشؤون العاملين ، متوجها بالشكر لكل من يشارك في إعادة هيكلة وتطوير منظومة الوزارة للتدريب من حيث المحتوي والبنية الأساسية .