حالة غير مسبوقة من الفشل الإداري.. سؤال برلماني للحكومة بعد إعلان بيع طائرات شركة مصر للطيران

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب سؤال برلماني موجه لرئس مجلس الوزراء وزير الطيران المدني بشان ملابسات وأسباب صفقة بيع طائرات شركة مصر للطيران مؤخرًا.

وأشارت عضو مجلس النواب في سؤالها إلى أن تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بشأن توقيع عقد لبيع 12 طائرة من طراز إيرباص، أثارت حالة من الاندهاش والاستغراب في أنفسنا جميعًا، خاصة وأن الطائرات محل البيع دخلت الخدمة حديثا، منذ ما يقرب 4 سنوات فقط موضحه أنه في 9 من أغسطس عام 2019، احتفلت مصر للطيران، بأولى طائراتها من ذلك الطراز، بعدما وصلت إلى القاهرة، قادمة من مقاطعة كيبيك الكندية.

وقالت النائبة: إن نبأ بيع الطائرات كان كالصاعقة علينا جميعًا خلال الأيام القليلة الماضية، وفتح باب تساؤلات حول تلك الصفقة أخفها حدة، ولماذا قُمنا بشرائها ولماذا نقوم ببيعها؟

ولفت السؤال البرلماني إلى أن رئيس القابضة للطيران قال إن صفقة البيع تمت بسبب عدم ملائمة الطائرات للظروف المناخية، وأن العائدات ستستخدم لسداد ثمن القرض المستخدم في شراء هذه الطائرات، وأشار إلى أنه سيتم تسليم أول طائرة لشركة أزور للطيران في الشهر المقبل، وسيتم تسليم الطائرات الأخرى على دفعات حتى مارس 2025.

وأكدت عضو مجلس النواب على أننا لا نرى في تلك الصفقة إلا حالة من التخبط التنفيذي وسوء التخطيط وعدم الإحساس بالمسئولية اللازمة تجاه المال العام، بل أن ما يحدث في هذا الملف يجعلنا نستشعر أن هناك نية جادة لتركيع شركة مصر للطيران وتعمُد إفشالها وإغراقها في الديون التي تجاوزت 30 مليار جنيه، بجانب خروجها من التصنيف العالمي لجودة الطيران، وهو ما يوحي لنا أن هناك نية لتحضير أسباب كافيه للبدأ في تصفية الشركة أو بيعها، وهو أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى أو ظرف من الظروف.

واستكمل السؤال البرلماني؛،بناءًا على ما سبق فإننا نطالب وزارة الطيران المدني بتوضيح الأتي؛ لماذا تم التعاقد على صفقة تلك الطائرات من البداية؟ ما هي الأسباب الحقيقية لعملية البيع؟ وهل تم عمل الاختبارات الفنية اللازمة لتلك الطائرات قبل التعاقد على شرائها؟ وهل هناك نية لتصفية الشركة وطرحها للبيع في ظل تلك الحالة الغير مسبوقه من الفشل الإداري؟.