الليلة.. الأهلي يواجه سيمبا التنزانى فى إياب ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا

يستضيف النادي الأهلي نظيره فريق سيمبا التنزاني في العاشرة من مساء اليوم “الجمعة”، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فى منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادى الأهلى قد حقق الفوز بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء “الجمعة” الماضية، ليدخل المباراة بأفضلية الفوز خارج الأرض.

الأهلى حامل لقب النسخة الأخيرة يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل للدور قبل النهائي، فبرغم الإجهاد والإصابات، إلا أن الجهاز الفني للأهلي نجح في التعامل مع مواجهة الذهاب بتحقيق الفوز.

وكان المدير الفني للفريق مارسيل كولر، قد حذر لاعبيه من التراخي بسبب الفوز في مواجهة الذهاب، وأكد لهم أن مباريات الكرة ليس لها منطق سوي التركيز والجهد داخل الملعب.

وشدد كولر في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء “ستكون مباراة صعبة للغاية، لأن لقاء الذهاب في تنزانيا أظهر أن مستوى الفريقين متقارب.. ومباراة القاهرة لن تكون سهلة، والفريق التنزاني سيفعل كل ما في وسعه ليخلق مشاكل لنا ويفوز ويتأهل”.

وسيجري كولر تغييرات على التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم، ليغلب عليه الطابع الهجومي، فيلعب مصطفى شوبير في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع الثابت محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم وعلي معلول، وفي الوسط يلعب مروان عطية، أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، خلف ثلاثي الهجوم بيرسي تاو، رضا سليم ومحمود عبد المنعم كهربا.

على الجانب الآخر، يبحث سيمبا عن مفاجأة تمنح الفريق بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، والفوز على الأهلي في القاهرة للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وخاض فريق سيمبا تدريبين في القاهرة قبل مواجهة الأهلي، حيث ركز المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة على معالجة أخطاء المباراة الأولى، وشدد على لاعبيه بضرور نسيان نتيجة الذهاب ولعب مباراة اليوم كأنها نهائي كأس.

وقال بن شيخة: «أتينا إلى مصر للمنافسة ونعلم أن المباراة ستكون صعبة لكنني طلبت من اللاعبين استغلال كل فرصة تتاح لهم لضمان تسجيل الأهداف».