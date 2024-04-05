البنك الأهلي يفوز على الداخلية في “دورى Nile”

حسم فريق البنك الأهلي نتيجة اللقاء أمام نظيره فريق الداخلية بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الخميس، في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

ويدين فريق البنك الأهلي بالفضل في تحقيق الانتصار أمام الداخلية للاعبه محمد هلال، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يرفع البنك الأهلي رصيده للنقطة 18 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 9 نقاط في المركز الأخير.

وسيواجه فريق البنك الأهلي نظيره فريق طلائع الجيش في الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز، يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، فيما سيلتقي الداخلية مع نظيره إنبي في اليوم ذاته.