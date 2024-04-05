فاركو خطف التعادل من إنبي وأفقده صدارة “دورىNile”

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى اللقاء فريقى إنبي وفاركو، والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت مساء أمس الخميس، في الدوري المصري الممتاز.

وسجل علي فوزي هدف التقدم للفريق البترولي في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك وليد عادل هدف التعادل لفاركو في الدقيقة 98، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة، رفع فريق إنبي رصيده للنقطة 27 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطة عن المصري المتصدر، فيما وصل رصيد فاركو إلى النقطة 12 في المركز قبل الأخير.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق إنبي نظيره الأهلي يوم الإثنين القادم، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الممتاز.