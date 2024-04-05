فوز مثير ومستحق لزعيم الثغر على المصرى يمنحه صدارة “دورى Nile”

تمكن فريق الاتحاد السكندري من تحقيق فوزاً مثيراً على المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الأسبوع الـ 17 من الدوري الممتاز.

تقدم زعيم الثغر أولا بهدف ثم عادل النتيجة المصري بهدف، ليعود ويعززه بآخر ليتقدم في الشوط الثانى، قبل أن يستغل زعيم الثغر النقص العددي في صفوفه منافسه لطرد أحد لاعبيه، ويسجل هدفين في الدقائق الأخيرة ويخطف 3 نقاط ثمينة.

وعلى الرغم من تقدم الاتحاد أولاً بهدف مبكر من ركنية اصطدمت بمدافع المصري باهر المحمدي في الدقيقة الثانية وسكنت الشباك، إلا أن سيد البلد فشل في الحفاظ على تقدمه.

وفي الدقيقة 15 كاد الأنجولي مابولولو أن يزيد التقدم للاتحاد، بهدف ثانٍ مستغلا خطأ من المحمدي لينفرد بالمرمى ويراوغ ويسجل في الشباك، لكن الحكم عبدالعزيز السيد الغى الهدف بعد العودة للفار بداعي وجود مخالفة على مهاجم الاتحاد.

وفى الشوط الثاني تحولت الأمور رأسا على عقب لصالح المصري، واستطاع أن يكون البورسعيدي أكثر إيجابية في الهجمات، حيث استغل فخر الدين بن يوسف كرة عادت من الدفاع والحارس في الدقيقة 54 ليسكنها في الشباك بتسديدة صاروخية.

وبعدهاواستطاع الجزائري جيلاس جناوي أن يسجل الهدف الثاني، بعد تمريرة من ميدو جابر عقب هجمة مرتدة سريعة للمصري.

ونال صلاح محسن لاعب المصري بطاقة حمراء ليلعب المصري بنقص عددي من الدقيقة 68.

ثم يعود مرة أخرى فريق الاتحاد وينجح في معادلة الأمور من جديد في الدقيقة 74 عن طريق بنجامين بواتينج ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

ولم يفوت “سيد البلد” الفرصة وضغط بقوة ليحصل على ركلة جزاء منها سجل مابولولو هدف الفوز والحسم للاتحاد في الديربي الساحلي.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن إنبي الذي لعب مباراة أكثر، وتعادل اليوم 1-1 مع فاركو، فيما يظل المصري أيضا بنفس الرصيد لكنه فقد الصدارة وتراجع للمركز الثالث.