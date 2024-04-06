القومي للمرأة يهنىء الكاتبة الروائية ريم بسيونى لفوزها بجائزة الشيخ زايد للآداب لعام ٢٠٢٤
يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الكاتبة الروائية ريم بسيوني لفوزها بجائزة الشيخ زايد فرع الآداب 2024 عن روايتها “الحلواني ثلاثية الفاطميين” .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز الكاتبة المبدعة ريم بسيونى بهذه الجائزة الهامة ، مؤكدة أنها نموذج مشرف للكاتبات المصريات ، استطاعت ان تضع اسمها كواحدة من أهم الروائيات فى فى مصر والعالم العربي فى الفترة الأخيرة ،متمنيه لها المزيد من النجاحات والتوفيق .