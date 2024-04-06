وكالات:الصين تحث إسرائيل على وقف هجومها العسكري على غزة فورًا

حثت الصين إسرائيل على وقف هجومها العسكري على غزة فورًا، نقلا عن وكالة أنباء الصين

حث المندوب المؤقت للوفد الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة ” داي بينغ “في الـ 5 أبريل إسرائيل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن على الفور، ووقف هجومها العسكري على قطاع غزة، ووقف عقوبتها الجماعية ضد شعب غزة، ودعا في الوقت نفسه الدول التي لها تأثير كبير على الأطراف المعنية إلى لعب دور إيجابي في تعزيز تنفيذ القرار.

وقال داي بينغ في كلمة ألقاها خلال جلسة علنية لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية اليوم، إن النزاع في غزة اندلع منذ 6 أشهر، ولقي أكثر من 33 ألف مدني أبرياء حتفهم في النيران، وكافح الملايين من الناس في كارثة إنسانية غير مسبوقة باليأس. اعتمد مجلس الأمن القرار 2728 في 25 مارس الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، لكن القتال استمر لأكثر من 10 أيام. إن مأساة غزة تختبر ضمير الإنسانية وسمعة مجلس الأمن.

وشدد “داي” على أن تنفيذ القرار 2728 لمجلس الأمن كان أمرًا ملحًا. جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة، وهذا هو الالتزام المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وهو الوعد الذي قطعته كل دولة عضو عند انضمامها إلى الأمم المتحدة. تؤيد الصين اتخاذ مجلس الأمن مزيدًا من الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار 2728.

وقال داي إن قطاع غزة قد شهد مجاعة خطيرة وانهيار النظام الطبي، وكانت الكارثة الإنسانية لا تصدق, لا يمكن تأجيل تخفيف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. يجب على إسرائيل تنفيذ أمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية بالكامل، ورفع الحصار على غزة والعقبات التي تعترض الوصول الإنساني على الفور، وفتح معبر رفح وجميع نقاط العبور البرية بشكل كامل، وضمان الوصول السريع والآمن والكافي للمساعدات الإنسانية.

وقال داي إن إسرائيل يجب أن توقف هجماتها على المنظمات والعاملين في المجال الإنساني. وتدين الصين بشدة الهجوم الإسرائيلي الأخير على قافلة المساعدات الإنسانية. إن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني مروعة، وتذكر المجتمع الدولي مرة أخرى بأن الهجمات الإسرائيلية منذ بدء النزاع أدت إلى مقتل أكثر من 170 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة، وتدمير معظم مرافق وموارد الإغاثة الإنسانية التي يعتمد عليها سكان غزة لكسب العيش. يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتقديم التعاون والضمانات الأمنية للمنظمات الإنسانية للقيام بأعمال المساعدة، ووقف الهجمات والتقييدات المتعمدة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

وقال داي إن تنفيذ “حل الدولتين” بشكل شامل وتحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد للخروج من الحلقة المفرغة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتصحيح الظلم التاريخي الذي عانى منه الشعب الفلسطيني لفترة طويلة. وكخطوة حاسمة، تؤيد الصين بقوة انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة عضو كاملة العضوية، وتدعم اتخاذ مجلس الأمن إجراء في أقرب وقت لهذا الغرض، وتقترح في الوقت نفسه عقد مؤتمر دولي أكبر وأكثر سلطة وفعالية لوضع جدول زمني وخارطة طريق لتنفيذ “حل الدولتين”. ستواصل الصين بذل الجهود الحثيثة مع المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن وتخفيف الكارثة الإنسانية وتنفيذ “حل الدولتين”.