الحزب المصري الديمقراطي يُدين الانتهاك الصارخ للسيادة اللبنانية

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا، أدان فيه بأشد العبارات الانتهاك السافر لكل القوانين الدولية بغطاء من قوى دولية كبرى ويرفض الانتهاك الصارخ للسيادة اللبنانية والقصف الغاشم على لبنان في سلسلة من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي وقد راح ضحيتها قتلى بالمئات من الشعب اللبناني و تشريد الآلاف باستخدام أسلحة محظورة ومحرمة دولياً وإسقاط 80 قنبلة خارقة للتحصينات بقلب الضاحية الجنوبية لاغتيال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني أسفرت عن استشهاده ومعه عدد من قيادات الحزب.

وأضاف البيان: هذا الطغيان الأعمى لقوات الاحتلال الاسرائيلي واستمرار ارتكاب المجازر وجرائم الحرب في فلسطين ولبنان واللعب بمصائر شعوب المنطقة بأكملها سيسفر عن تنامي لكل قوى التطرف والظلام وسيمتد أثره، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، وإنما للعالم بأكمله.

وقال الحزب: إن ما تمر به منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط من إعادة ترتيب موازين القوي وطمس ملامح دول والاعتداء على أراضيها وانتهاك سيادتها يتطلب أول ما يتطلب إفاقة عربية من الغفوة التي ألمت بالأنظمة العربية وتستدعي عملاً عربياً مشتركاً ضد الإجرام الإسرائيلي بالمنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي المهدد في العديد من الدول والشعوب العربية، ذلك أن نهج الاحتلال الاسرائيلي الغاشم الصهيوني في الاعتداء على الدول العربية لن يتوقف ولن ينتهي عند حد، وسوف يستمر هذا المسلسل الإجرامي، طالما وقفت الدول العربية مكتوفة الأيدي.

كما أكد الحزب في بيانه إن الواجب العربي يستلزم أن يكون التصدي للعدوان على رأس قضايا العمل العربي المشترك وأن تعلن الدول العربية موقفاً موحداً وتستخدم كل أدوات الضغط الممكنة لإرغام المجتمع الغربي على التراجع عن تأييد العدوان الإسرائيلي وضرورة محاسبة إسرائيل على الجرائم المخزية، حتى يقف المجتمع الدولي أمام مسئولياته، إن النظام الدولي بأكمله في اختبار أو اختيار بين بقاء يحمل الحد الأدني من المعايير الأخلاقية والاعتبارات الإنسانية والدولية أو ينتهي للأبد.