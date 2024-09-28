انتظام الدراسة المباشرة بالمرحلة التمهيدية لرواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة القليوبية

انتظمت الدراسة اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024 بنظام الحضور المباشر لدارسي المرحلة التمهيدية المستوى الأول ، والمرحلة المتوسطة المستوي الأول لرواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة القليوبية، وذلك بعد الانتهاء من إعداد فرع الرواق وتجهيزه لاستقبال الدارسين وهو الكائن بالمنطقة الأزهرية، حي الفلل بجوار مسجد ناصر ببنها ، ديوان عام المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

وقد ألقيت اليوم على الدارسين بالمرحلة التمهدية المستوي الأول 3 محاضرات، هي:

١_ محاضرة (قرآن كريم وتجويده) وألقاها الشيخ محمد عبدالمعبود محفظ بالرواق الأزهري

٢_ ومحاضرة (الحديث ) ألقاها الدكتور محمود عبد الله عميد كلية أصول الدين بطنطا

٣_ومحاضرة (فقه شافعي ) ألقها الدكتور محمود عفيفي أستاذ مساعد الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

وقد ألقيت اليوم على الدارسين بالمرحلة المتوسطة المستوي الأول 3 محاضرات، هي:

1-محاضرة (الحديث ) ألقاها فضيلة دكتور محمود عبد الله عميد كلية أصول الدين بطنطا

2_ومحاضرة (فقه شافعي ) ألقاها فضيلة الدكتور محمود عفيفي أستاذ مساعد الفقه المقارن بكلية الشرعية والقانون بالقاهرة

3_ محاضرة (قرآن كريم وتجويده) وألقاهاالشيخ محمد عبدالمعبود محفظ بالرواق الأزهري كما تجدر الإشارة إلى أن الدراسة بنظام الحضور المباشر بفرع الرواق بالمحافظة مقتصرة على دارسي المستوى الأول والثاني، من المرحلة التمهيدية، ودارسي المستوى الأول والثاني، من المرحلة المتوسطة – أما بقية مراحل ومستويات السلم التعليمي فالدراسة فيها ستكون بنظام التعليم عن بعد (أون لاين).