حزب المصريين الأحرار ناعيًا «فتحى سرور»: فقدنا قامة قانونية وسياسية بارزة

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن والأسى، فقيد الوطن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنية ، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات في مختلف المجالات القانونية والسياسية والوطنية.

وقال الحزب فى نعيه: إن الفقيد كان علامة بارزة في تاريخ مصر الحديث ترك الدكتور فتحي سرور بصمة واضحة لا تُمحى في تاريخ مصر الحديث، حيث تميز بعلمه الغزير وخبرته الواسعة في مجال القانون الجنائي، ونجح خلال مسيرته الحافلة في شغل العديد من المناصب الهامة التي ساهمت في خدمة بلادنا العزيزة مصر.

وأضاف، أن الفقيد الراحل رمزًا للوطنية والتفاني في العمل، فقد تميز بالخدمة والعمل لصالح الوطن والمواطنين في كافة المواقع التعليمية أو السياسية وغيرها، فقدنا قامة قانونية تعلم علي يده الكثيرون وعرف بمساندة البسطاء.

ويتقدم حزب المصريين الأحرار بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.