الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على سيمبا التنزانى فى ربع نهائى أبطال أفريقيا 

جدد فريق النادى الأهلي فوزه على ضيفه سيمبا التنزانى، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون رد، يوم أمس «الجمعة« في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ليحجز مقعده في المربع الذهبي للمسابقة القارية.

وقد أحرز أول أهداف الأحمر أمس اللاعب المخضرم عمرو السولية، والهدف الثانى جاء بتوقيع مهاجمه محمود عبد المنعم «كهربا» من ركلة جزاء، وذلك في الدقيقتين و47 و”6+90»، ليحسم فريق الأهلي تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز بنتيجة 3-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كما كان هناك محاولات هجومية من سيمبا لتسجيل هدفهم الأول ولكن منعهم دفاع الأهلي من ذلك، مع وجود محاولات من أصحاب الأرض وبالفعل سجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 99 عن طريق ركلة جزاء سجلها كهربا، لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بهدفين مقابل لا شيء.

وكان الأهلي قد فاز قبل أسبوع على مضيفه سيمبا في مباراة الإياب بهدف دون رد، وسينتظر الفريق المارد الأحمر في الدور نصف النهائى، الفريق المتأهل من المواجهة التي ستجرى اليوم «السبت»، فيما بين بيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.