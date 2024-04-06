حسين الشحات فى المستشفى بعد إصابة بالرأس فى لقاء سيمبا.. والأهلي يكشف حالة اللاعب

نُقل جناح النادي الأهلي حسين الشحات إلى المستشفى بعد تعرّضه لضربة قوية على رأسه، خلال فوز فريقه على سيمبا التنزاني (2-0)، أمس «الجمعة»، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

وكتب الأهلي في موقعه الرسمي: «نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته، عقب نهاية مباراة سيمبا التنزانى».

وكان الدولي الشحات والبالغ من العمر «31 عاماً»، قد حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة تصدى لها مهاجم الأهلى محمود عبد المنعم «كهربا»، وسجل منها الهدف الثاني للأحمر، ليفوز حامل اللقب 3-0 بمجموع المباراتين ويبلغ نصف النهائي، حيث يلاقي الفائز بين مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وبيترو دي لواندا الأنغولي.

وتعرّض الشحات للإصابة اثناء حصوله على الركلة لالتحامه مع أحد لاعبي سيمبا، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي الذي بقي عدة دقائق بجانبه قبل استعادة وعيه وساعده على الخروج من الملعب.

وقال المدير الفنى لفريق الأهلى، السويسري مارسيل كولر: «نأمل أن يعود حسين الشحات بشكل سريع لأننا نحتاجه».