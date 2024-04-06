بن شيخة يمتدح مصطفى شوبير: «هذا الشبل من ذاك الأسد»

أشاد المدير الفني لفريق نادى سيمبا التنزانى عبدالحق بن شيخة، بحارس الأهلى الواعد مصطفى شوبير، مشيرًا إلى أنه ساهم بقوة في تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق النادى الأهلى، قد حقق الفوز على نظيره فريق سيمبا التنزانى بنتيجة 2-0، مساء أمس «الجمعة»، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولى، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر تفوق في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 فى الأسبوع الماضى، ويتأهل بذلك الأهلي إلى نصف النهائي بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين، وهى المرة الخامسة على التوالي والعشرين في تاريخه، التى يصل فيها فريق النادى الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفنى لفريق نادى سيمبا التنزانى عبدالحق بن شيخة، فى إجابة عن سؤال عما إذا كان مصطفى شوبير سدا منيعا أمام سيمبا التزانى أم لا؟، فرد قائلًا: «هذا صحيح، لم نكن محظوظين في لقاء الذهاب لولا مصطفى شوبير و«هذا الشبل من ذاك الأسد».

وأضاف بن شيخة: «قدمنا شوط أول في لقاء الليلة نموذجي وكان ينقصنا اللمسة الأخيرة، نحن كنا نواجه الأهلي، وارتكبنا خطأ ساذج في الهدف الأول، وكنا نريد قلب الطاولة في الشوط الثاني».

ووأختتم بن شيخة، قائلًا : «راضٍ عن أداء اللاعبين ولكننى بالطبع لست راضيًا عن النتيجة، هدفي منذ قدومي إلى سيمبا كان هو المنافسة في دوري الأبطال، وكان هذا طموحي ولكن الحمد لله على ما حدث».