جوميز يضع اللمسات النهائية على تشكيل الزمالك لمواجهة فيوتشر فى الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة فريق مودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث الفريقان غدًا «الأحد»، على ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وقام المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك جوزيه جوميز، بوضع الرتوش النهائية على تشكيل الأبيض لمواجهة فيوتشر لضمان التأهل إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، كما يدرس جوميز الدفع بـ الثنائي محمد شحاته وسيف الجزيري في التشكيل الأساسي، إضافة إلى مشاركة زيزو أساسيا بعد مشاركته في مباراة الذهاب بديلا بسبب عودته من الإصابة في الكاحل.

ويختتم الزمالك تدريباته مساء اليوم «السبت»، على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً إستعدادا لمواجهة فيوتشر.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أعلن حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الراحل محمد مدحت، والذي وافته المنية مساء الخميس إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وتقرر إقامة العزاء مساء يوم الثلاثاء المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية.