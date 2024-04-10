قداسة البابا: أهنئ أخوتنا المسلمين في مصر والعالم بالعيد وربنا يديم علينا الفرح

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بمناسبة عيد الفطر، الذي احتفلت به اليوم مصر والدول العربية والإسلامية .

جاء ذلك قبل إلقاء قداسته عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وهنأ قداسة البابا الرئيس السيسي والرؤساء والملوك وشعوبهم في الدول المحتفلة بالعيد، وهنأ كذلك الحكومة المصرية وكافة المسؤولين في كل المجالات.

وقال قداسة البابا في تهنئته: “أحب أن أهنئ كل إخوتنا المسلمين في مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكذلك الأخوة المسلمين في كل البلاد العربية والإسلامية، القادة والحكام والملوك والرؤساء والشعوب في كل بلد.”

وأضاف: “هذا العيد يأتي بعد شهر رمضان، شهر الصوم والعبادة، ودائمًا الأعياد التي تأتي بعد فترات صوم وصلاة تكون سبب فرح للجميع.”

واستكمل: “نهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب الرئيس والأعضاء ومجلس الشيوخ رئيسه وأعضاءه، والمسؤولين في كافة المجالات.”

واختتم: “نتمنى أن تكون أيام العيد سعيدة وأيام فرح، للكبار والصغار، وأن تكون كل أيامنا أعياد وفرح لشعبنا وبلادنا وربنا يديم علينا الفرح، وكل سنة وحضراتكم طيبين.”