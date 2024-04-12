” النقل “: تبادل الخدمة بين الخطين الثاني والثالث عبر محطة جامعة القاهرة

تواصل وزارة النقل نشر ابرز إنجازات القطاع خلال السنوات الاخيرة ، حيث اشارت الى محطة جامعة القاهرة ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C» والذى يمتد بطول7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان ، مضيفة انه سيتم عبر المحطة تبادل الخدمة بين الخطين الثاني والثالث للمترو .

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