إصابة مروان عطية قبل أيام من مباراة الأهلى والزمالك

استمرارا لمسلسل الإصابات الذى يطارد لاعبى الأهلى خلال الموسم الحالي، سقط اللاعب الدولى ولاعب وسط الأهلى مروان عطية، خلال مباراة فريقه أمام زد إف سى فى “دورى Nile”، مساء أمس “الخميس”.

وكان مروان عطية، قد غادر ملعب المباراة في الشوط الثاني، متأثرا بإصابة قوية قبل3 أيام فقط من المباراة المرتقبة لفريقه أمام الغريم التقليدى الزمالك، والمقرر لها مساء الإثنين المقبل في الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي بالمباراة بفضل هدف قاتل سجله لاعبه الدولي الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 89، ليُعيد فريقه إلى طريق الانتصارات مرة أخرى بعد سلسلة من التعثرات المحلية.

وقال طبيب الفريق الأول للأهلى الدكتور أحمد جاب الله، إن مروان عطية يُعانى من إجهاد في العضلة الخلفية، لافتا إلى أنه سيجري بعض الأشعة اللازمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف أحمد جاب الله أنه بناء على نتيجة الأشعة سيتم حسم موقف اللاعب على نحو دقيق، وتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن التدريبات وموعد انتظامه مع رفاقه مرة أخرى.

ولم تتضح الرؤية بشأن موقف مروان عطية من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك حتى اللحظة.

ويعاني الجهاز الفني للأهلي من إصابات بالجملة في صفوف الفريق خلال الوقت الراهن، على رأسهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وإمام عاشور وحسين الشحات، بخلاف حالات إجهاد تخص الثنائي؛ التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو.