تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك نفدت

أعلنت شركة تذكرتى نفاد تذاكر مباراة الزمالك والأهلي، والمقرر لها يوم “الاثنين” المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكانت شركة “تذكرتى”، قد أعلنت عن طرح تذاكر مباراة الزمالك والأهلي، قبل أن تنفد التذاكر بعد دقائق قليلة من طرحها في ظل الإقبال الكبير من جماهير القطبين على حجز التذاكر لحضور المباراة.

وكان فريق النادى الأهلى، قد نجح في اقتناص فوزًا غاليًا من نظيره فريق زد إفسى، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس “الخميس”، على ستاد السلام، فى منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن ببطولة الدوري المصرى الممتاز.

فينطما اكتسح الزمالك نظيره زعيم الثغر بثلاثية دون رد، في المباراة التى أقيمت بينهما أمس في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة بالدورى الممتاز.

ويأتى فريق النادى الأهلى فى المركز التاسع لجدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 21 نقطة، فيما يأتى فريق نادى الزمالك فى المركز الثانى عشر فى جدول الدوري المصرى برصيد 18 نقطة.