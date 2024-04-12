الـ”كاف” يحدد موعد مواجهتى الأهلى ومازيمبى في نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

حدد اليوم “الجمعة”، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ”كاف”، مواعيد مباريات الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، والذى تضمن موعد مواجهتى الأهلى ومازيمبى.

وكان الأهلى، قد اقتنص بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بدورى أبطال إفريقيا مع صن داونز “جنوب أفريقيا”، مازيمبي “الكونغو”، الترجي “تونس”.

وسيواجه الأهلى نظيره مازيمبى الكونغولى، فى دور نصف النهائي، فيما يلعب الترجي التونسي مع صن داونز الجنوب إفريقى.

وأعلن «كاف» أن مباراة الأهلى ومازيمبى فى ذهاب دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا ستقام في الكونغو، يوم “السبت” 20 أبريل فى تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في مصر يوم “الجمعة” الموافق 26 من نفس الشهر، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة.

كما تقام مباراة الذهاب بين الترجي وصن داونز، في تونس يوم “السبت” 20 أبريل أيضا فى الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، على أن تقام مواجهة الإياب في جنوب إفريقيا يوم “الجمعة” 26 أبريل ولم يتم تحديد موعد انطلاقها.