رئيس تعليم الشيوخ يطالب بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة للصحة إلى هيئة اقتصادية

طالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى هيئة اقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وقال “دعبس” إن تحويل هيئة الرعاية إلى هيئة الاقتصادية من شأنه أن يحقق العديد من المميزات، ومنها تقليل العبء علي الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية، وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها وأن يكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها، وتكون في تنافس مع القطاع الخاص.

وطالب أيضًا أن يكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكافة الكوادر البشرية العاملة بها، مع وجود رقابة جيدة علي تلك المنظومة، مع إتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة، وقال النائب “إن القطاع الخاص مش واخد حقه”، ولابد من العمل علي تسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء منشأة صحية بل والمساعدة علي ذلك لمنح الفرصة للقطاع الخاص.

كما طالب النائب بأن تكون المنظومة من أجل العمل علي تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فيه، وفي الطبيب المعالج له، والعمل على تسعير الخدمات المقدمة ووضع نظم وآلية للتسعير على غرار الفنادق، وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية.