الجزيري يستمر في قيادة هجوم الزمالك أمام دريمز الغانى

يستمر مدرب نادي الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز، فى الدفع بالتونسي سيف الدين الجزيري، في قيادة هجوم الأبيض أمام دريمز الغاني، وذلك يوم «الأحد» المقبل، ضمن ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويريد البرتغالي جوزيه جوميز، منح التونسي سيف الدين الجزيري، الثقة في مباراة دريمز الغاني، بالاستمرار في قيادة هجوم الأبيض، عقب تألقه بمواجهة الأهلي، الاثنين الماضي التي سجل خلالها ثنائية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن، جوزيه جوميز طلب من سيف الدين الجزيري، الاستمرار على نفس المستوى الذي ظهر به بلقاء الأهلي، خلال مواجهة دريمز الغاني، الأحد المقبل، بجانب بذل المزيد من الجهد في التدريبات.

وكان نادي الزمالك، تأهل إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، عقب تفوقه على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

يذكر أن، نادي الزمالك تفوق على الأهلي بهدفين لهدف، الاثنين الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.