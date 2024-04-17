الكنيسة الأسقفية تستضيف المهندس نجيب ساويرس

نظم اليوم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، ندوة لريادة الأعمال قدمها رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي، وذلك بمسرح كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

افتتح اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي قائلاً: اليوم لقاء مميز، حيث أن اسم المهندس نجيب ساويرس مرتبط بالإنجازات والتطور منذ أكثر من ٣٠ عام، حيث ندرك أهمية المثابرة والعمل لتحقيق النجاح ومستقبل مشرق وهذا نتيجة الإيمان بالله والمثابرة، مستكملاً: لا ننتظر الظروف المثالية بل نصنعها بأيدينا.

وتحدث رئيس الأساقفة الشرفي الدكتور منير حنا قائلاً: اليوم أتينا نتقابل مع أنسان له تاريخ مشجع لكل شاب، لأنه بالعزيمة والإصرار استطاع أن يصل لمكانه كبيرة كأحد أشهر رجال الأعمال في العالم.

ناقش المهندس نجيب في الندوة عن أهمية العمل الحر وتوظيف الأموال بفعالية، حيث قدّم خلال هذه الندوة العديد من النصائح القيّمة للمشاركين، والتي ركزت على تمكين الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية وتحقيق الاستقلالية المهنية، بالإضافة إلى أهمية العدل بين الموظفين، ودعم روح الفريق الواحد أحد أسباب النجاح لكل مؤسسة، مؤكدًا على أهمية استغلال التحديات كحافز ملهم لاستغلال الفرص كرواد أعمال ناجحين.

الجدير بالذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو ٢٠٢٢ في إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وحل النزاعات.