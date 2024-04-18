عضو بالشيوخ: نتائج جهود مصر لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين إيجابية وخطوة لاسترداد الحقوق

أكد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر بأن الجهود المصرية لحشد الاعتراف الدولي والعالمي بدولة فلسطين بعضويه كاملة في الأمم المتحدة، كبيرة جداً واتت بنتائج إيجابية وخطوة لاسترداد الحقوق، وتأتي استكمالاً للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية علي مر التاريخ.

وأضاف: أن الاعتراف الأممي بدولة فلسطين هي أولى الحقوق الفلسطينينة المشروعة والمهدرة منذ عقود من الزمن، مؤكداً بأن العالم يكيل بمكيالين ويتعامل مع القضية الفلسطينية بازدواجية في المعييار ولكن هذا لن يثبط عزيمتنا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميًا للإبادة من جانب آلة الحرب الإسرائيلية.

وثمن النائب طارق رسلان إصرار الدولة المصر علي السعي وضرورة إيجاد حل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الـ4 من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها، وحصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة،