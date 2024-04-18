عضو بالشيوخ يطالب الحكومة بالرقابة الجادة وتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية على الأسواق

طالب النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، رئاسة الوزراء ووزارة التموين والاجهزة الرقابية بالتوسع وزيادة الرقابة الجادة علي الأسواق والتأكيد علي التزام التجار بالأسعار المعلنة لعدد من السلع، وكذلك ضبط السوق وعدم المغالاه علي المواطنين، خاصة بعد نزول أسعار مواد الإنتاج.

وأضاف النائب بأن الدولة المصرية اتخذت عدد من القرارات الهامة التي من شأنها تخفيف المعاناة علي المواطنين من خلال توفير العملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع السلع بالموانئ وتوفير كميات كبيرة جدًا من مستلزمات الإنتاج، ولكن هناك بعض التصرفات التي تعرقل مسيرة الدولة في الإصلاح من بعض التجار الجشعين الذيين يصرون علي بقاء حالة السوق كما كانت قبيل شهر رمضان، للحفاظ على مكتسباتهم الحرام الغير مشروعة.

وقال النائب: إن المواطن يجب أن يكون علي قدر المسئولية ويتعاون مع الأجهزة الرقابية بالتبليغ عن أي مخالفات أو تصرفات غير مشروعة من مافيا التجار الجشعين الذين لا يريدون خيرًا لهذا البلد.

وطالب عبدالعزيز الجهات المعنية بتكثيف الجهود في الرقابة على الأسواق والتأكيد علي توصيل الدعم لمستحقيه، مطالبًا بتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يومياً على الأسواق والشوادر ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة، وحتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعي ويشعر المواطنين بانخفاضها.