التعادل الإيجابى سيد الموقف بين زعيم الثغر وسيراميكا كليوباترا فى “دورىNile”

انتهى منذ قليل، اللقاء الذى أقيم عصر اليوم “الخميس”، بين فريقى سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، والتي أقيمت على ملعب الجبل الأخضر، في الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف التقدم لفريق سيراميكا كليوباترا، اللاعب أحمد ياسر ريان في الدقيقة 30 من زمن الشوطالأول، قبل أن يدرك عمرو صالح هدف التعادل لزعيم الثغر في الدقيقة 32، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

سيطر لاعبو سيراميكا كليوباترا على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الثاني، ولكن تألق الحارس المهدي سليمان حرمهم من تسجيل الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الاتحاد رصيده للنقطة 28 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما وصل رصيد سيراميكا إلى النقطة 24 في المركز السادس.