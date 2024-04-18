نجوم الإرادة تتألق: كلية رمسيس للبنات للطائفة الإنجيلية تكرّم إنجازات طالبات ذوي الهمم

بحضور حاشد وأجواء مليئة بالبهجة والفرح، اختتمت كلية رمسيس للبنات، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، فعالياتها السنوية لطلاب الفصول ذوي الهمم، في حفل بهيج شهد العديد من الفقرات المميزة والمليئة بالإلهام والإبداع.

وتنوعت الفقرات بين الغنائية والموسيقية والاستعراضات والتمثيل، ما أضفى على الحفل طابعًا خاصًا وجذبًا، وذلك بحضور الدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والدكتورة سها سامي، عضو مجلس المؤسسات التعليمية، والفنانة السويسرية بريجيتا شيلدكنخت.

بدأت الاحتفالية بتحية السلام الجمهوري، ثم تلاها كلمات الترحيب بالحضور. – تحدث خلالها – الدكتور القس إسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية، بكلمة مؤثرة حول دور كلية رمسيس للبنات في دعم ورعاية ذوي الهمم. مشيرًا إلى جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز حقوق هذه الفئة منذ توليه الحكم، من خلال توفير خدمات متميزة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتمكينهم تعليمياً وثقافياً، ودمجهم بفاعلية في الحياة المجتمعية واستثمار قدراتهم في خدمة أنفسهم ومجتمعهم بشكل فعّال.

مضيفًا، تأسس هذا القسم في عام 1973 كمبادرة رائدة في توفير الخدمات لتأهيل الفتيات من ذوي الهمم في المجتمع المصري، ومنذ ذلك الحين، برزت أهميته كمركز رئيسي لتعزيز الاندماج وتمكين هذه الفئة الهامة. ويعمل مجلس المؤسسات التعليمية على توفير كافة المتطلبات الضرورية لدمجهن بنجاح، مؤكدًا على أن قدراتهن الخاصة تشكل إضافة قيمة لتطوير المجتمع وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي. وتشمل جهوده أيضًا تشجيع أسرهن على دعمهن وتمكينهن، لضمان تحقيق طموحاتهن ومساهمتهن الفعّالة في بناء الوطن وتعزيز تطوره.

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، على روح الإرادة والعزيمة والإلهام التي يراها في طالبات القسم الخاص، معبرًا عن النجاح الحقيقي في الحب والعطاء لتنمية وتعزيز بيئة تعليمية محفزة لطالباتنا، داعيًا أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور بصناعة مستقبل ملئ بالأمل وجمال التنوع، لا يوقفه التحديات، بل يسوده روح الإرادة والعزيمة. مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات وإزالة الحواجز التي قد تعترض طريقهم، بهدف تأمين مستقبلٍ أفضل وفرص متساوية لتحقيق طموحاتهم وإمكانياتهم الكامنة.

وشاركت الدكتورة وفاء رضا، مدير عام إدارة الويلي التعليمية، بتسليط الضوء على دور التربية والتعليم في استكشاف وتنمية الطاقات الإبداعية للطلاب ذوي الهمم. مشيرة إلى أهمية تكامل الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني، لضمان تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

وعلى هامش الحفل، شهدت أروقة الكلية افتتاح معرض الفنون التشكيلية، الذي عكس جمالية الإبداع وتنوع المواهب بين الطالبات. ولم يكتف الحفل بذلك، بل شمل أيضًا تكريم الطالبات المتميزات خلال العام الدراسي، ليبرز الجهود العظيمة والإنجازات اللافتة التي حققنها.