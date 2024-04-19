حقوق الفلسطينيين محفورة في سجلات التاريخ.. عضو بالشيوخ: تصويت أمريكا ضد الاعتراف بفلسطين فضيحة وطعنة في ظهر العدالة

هاجم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو خلال مناقشة طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مساء أمس، مؤكداً بأن النظام الدولى فقد مصداقيته، وماقامت به امريكا فضيحة للمجتمع الدولي، وآن الاوان لتغيير قواعد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الذي أضاع علي مدار تاريخه حقوق شعوب وبلدان وبات طعنه في ظهر الحقيقة والعدالة.

واضاف عبدالعزيز؛ أن العالم تغير بشكل كبير، ومازال مجلس الأمن يقوم بالوصاية الجائرة علي حقوق الشعوب والدول، في عودة لأنظمة الاستعمار الباليه التي ولت في عقود الظلام والجور، وعانت منها البشريه لعقود من الزمن، ولابد من وقفة حقيقية حتى لايستمر نهج مجلس الأمن الدولي في الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير.

وشدد النائب على أن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني راسخة ومحفورة في سجلات التاريخ، وسينالوا حقوقهم مهما طال أمد الظلم ومهما استقوي مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية، وان فجر العدل سيسطع مهما طال ليل الظلم وأعوانه.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت، الخميس، حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، ضد طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية.

وصوت لصالح مشروع هذا القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضواً، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.