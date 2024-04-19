زد إف سى يهزم الدراويش بثنائية مقابل هدف في “دورى Nile”

حقق فريق نادى زد اف سى فوزًا ثمينًا على نظيره فريق الدراويش بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية، في الجولة الـ 18 من الدورى الممتاز.

افتتح أهداف المباراة فريق زد اف سى، عن طريق اللاعب أحمد الصغيرى فى الدقيقة 19 من زمن الشوطالأول، قبل أن يضيف زميله عبدالرحمن البانوبي في الدقيقة 44 من نفس الشوط، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز الإسماعيلي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، عن طريق لاعبه أحمد الشيخ، لينتهي اللقاء بفوز زد بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة، رفع زد رصيده للنقطة 27 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 18 في المركز الرابع عشر.