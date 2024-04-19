مودرن فيوتشر يهزم فاركو بثنائية نظيفة فى “دورى Nile”

حقق فريق نادى مودرن فيوتشر انتصارًا غاليًا ومستحقا على فاركو بهدفين دون رد، فى اللقاء الذي أقيم مساء اليوم أمس “الخميس”، ضمن مسابقة الدورى المصري الممتاز “دورىNile”.

بدأ فريق مودرن فيوتشر التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية بهدف أول عن طريق اللاعب أحمد عاطف، لتصبح النتيجة 1-0، قبل أن يضيف محمود رزق الهدف الثاني في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، يصل فريق مودرن فيوتشر إلى المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما يأتى فريق فاركو فى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.