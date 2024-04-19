بعد تكريمها في احتفالية الأسرة المصرية .. القومي للمرأة يهنئ رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزه

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى السيدة مارى لويس عضوة المجلس ورئيسةالمجلس التصديرى للملابس الجاهزة ومصممة الأزياء العالمية لتكريمها بالأمس فى احتفالية الأسرة المصرية التى نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس برعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والتى حملت شعار “صحة الأسرة =صحة المجتمع”.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي بالغ سعادتها وفخرها بهذا التكريم المستحق للسيدة مارى لويس بشارة التى تعد نموذج مشرف للمرأة المصرية ، ورائدة في خدمة قضايا المرأة بالمجتمع خاصة التمكين الاقتصادي للمرأة، متمنية لها المزيد من النجاحات.