بيان عاجل للبرلمان بسبب حرمان المدارس للطلاب من أداء الامتحانات لعدم دفع المصروفات الدراسية

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوي العاملة ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن سرعة التدخل في عدم تنفيذ قرار الوزير في بعض المدارس بحرمان الطلاب بعد رصد وقائعها من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات المدرسية وهو ما يخالف قرار الوزارة.

وأشارت أمين سر لجنة القوي العاملة إلى وجود الكثير من الحالات، لطلاب حرمتهم مدارسهم الخاصة من أداء بعض الامتحانات لعدم دفع المصروفات، خاصةً وأن وزارة التربية والتعليم رفضت حرمان أي طالب من أداء أي اختبار بسبب عدم سداده المبلغ، ولكن وجهت بحجب النتيجة عنه حتى السداد، مؤكدة علي أن تلك الممارسات بعدم تنفيذ قرار الوزارة أحدث قلق بالغ لدى الكثير من أولياء أمور طلاب المراحل التعليمية المختلفة بهذه المدارس لمعرفة موقف الطلاب الذين تأخروا عن دفع مصروفات المدارس الخاصة لظروف تمنعهم عن ذلك، من أداء الامتحانات المقرر عقدها.

وطالبت عضو مجلس النواب وزارة التربية والتعليم بالتدخل في الأمر واتخاذ إجراءات فورية ضد تلك المدارس بعد رصدها لحالات في محافظة القاهرة علي وجه التحديد، حيث تم حرمان طلاب غير المسددين للمصروفات من حضور الامتحان، ورفض بعض المدارس الخاصة واللغات دخول التلاميذ امتحان المهام الأدائية في المرحلة الابتدائية لعدم دفع المصاريف المدرسية.